Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Угроза нехватки мест в дошкольных учреждениях существует в столице

    2 Декабря 2022, 14:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ –Директор Палаты предпринимателей г. Астаны Бейсен Жолболдиев поднял ряд проблемных вопросов, касающихся дошкольного воспитания в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, владельцы частных детских садов обеспокоены тем, что не смогут принять участие в конкурсе на получение госзаказа в декабре этого года, так как согласно изменившимся требованиям, помимо прочих документов, должны предоставить в составе конкурсной документации «лицензию на медицинскую деятельность при отсутствии договора на оказание медицинской помощи (медицинского обслуживания)».

    «Наличие положительного санитарно-эпидемиологического заключения в полной мере позволяет функционировать частным дошкольным организациям. Медицинское обеспечение – это наличие медицинского работника в штате организации образования, при отсутствии медработника требуется договор с поликлиникой. Необходимость лицензии на медицинский кабинет не имеет обоснования», - отметил спикер на очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей столицы.

    Кроме того, дошкольным организациям, функционирующим в арендуемых помещениях, не выведенных из жилого фонда по объективным причинам, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля отказывает в предоставлении санитарно-эпидемиологического заключения.

    «В сложившейся ситуации возникает угроза нехватки дошкольных мест в городе, в среднем 15-16 тысяч детей могут остаться без места в частных детсадах», – добавил представитель палаты.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Образование Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сразу 10 кабинетов поддержки инклюзии открылись в Костанайской области
    Спасатели посвятили победу на турнире по хоккею памяти Аскара Забикулина
    Врачи Астаны помогли восстановиться пациенту с болезнью Паркинсона
    Любой сможет отслеживать строительство школ в рамках нацпроекта - Асхат Аймагамбетов
    Популярное
    1 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы
    2 Восстановить тепло в Экибастузе к завтрашнему дню рассчитывает областной акимат
    3 Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
    4 Актобе будет развиваться как город-миллионник
    5 Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю
    Новости партнеров