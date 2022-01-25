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    Уголовное дело возбудили по факту избиения ребенка в детсаду Нур-Султана

    25 Января 2022, 15:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По информации полиции города Нур-Султан, по факту избиения ребенка в детском саду возбуждено уголовное дело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По факту избиения ребенка в садике «Алан» возбуждено уголовное дело по статье 140 Уголовного кодекса РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником воспитательного учреждения соединенное с жестоким обращением». Вина подозреваемой была полностью доказана. 25 января текущего года уголовное дело окончено и направлено в суд для принятия процессуального решения», - сказал заместитель начальника Департамента полиции города Нур-Султан Муратжан Шакеров.

    В социальных сетях ранее распространялась информация об избиении ребенка в детском саду.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Борьба с преступностью Происшествия Судебный процесс МВД РК
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