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    Уголовное дело расследуют в отношении Елжана Биртанова по факту растраты бюджетных средств

    3 Ноября 2020, 11:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

    «Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Биртанова Е.А. по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере.

    В отношении Биртанова Е.А. судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в КФМ.

    Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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    Коррупция Минздрав РК Здравоохранение Минфин РК
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