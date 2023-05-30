Углеродный налог ЕС: вызов или возможность для Казахстана

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Начиная с 2026 года казахстанским поставщикам на рынок Европейского союза придется сообщать о выбросах парниковых газов при производстве товаров и, в случае превышения норм, платить дополнительный квазиналог. Какая продукция подпадает под новое регулирование и сколько это будет стоить экономике Казахстана, читайте в аналитическом материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Механизм трансграничного углеродного регулирования

10 мая главы Европейского парламента и Европейского совета приняли Регламент о создании Механизма трансграничного углеродного регулирования, который призван уровнять углеродные издержки для произведенных товаров в ЕС и импортируемой продукции.

Сам механизм начнет действовать с 1 октября этого года с переходным периодом – до 1 января 2026 года. В этот промежуток импортеров обяжут подавать отчеты о количестве выбросов парниковых газов при производстве их продукции. Начиная с 2026 года появятся финансовые обязательства для импортеров, которых обяжут покупать сертификаты на выбросы парниковых газов. Стоимость сертификатов в среднем должна соответствовать цене на выбросы углерода для производителей внутри Европейского союза.

Механизм трансграничного углеродного регулирования сначала будет применяться к импорту определенной номенклатуры товаров из железа и стали, алюминия, удобрений, цемента, электроэнергии и водорода. К 2026 году ЕС представит предложения по расширению линейки продукции, которая подпадет под действие нового механизма с 2030 года.

Прямые и косвенные выбросы: кто получит выгоду в ЕС

Предложенный механизм разделяет выбросы парниковых газов на прямые и косвенные. Первые выделяются при непосредственном производстве соответствующей продукции, а вторые образуются, например, при генерации энергии, используемой для создания товаров, отопления или охлаждения цехов компании-производителя.

«Налог на выбросы углерода является односторонним торговым барьером, введенным одной стороной без согласия другой и направлен на снижение негативного эффекта в виде выбросов парниковых газов. Однако риск протекционистских злоупотреблений минимален, так как налог зависит от выполнения условий по снижению углеродоемкости самим экспортером», - рассказала собственному корреспонденту МИА «Казинформ» доктор Ирина Хейм из британской Бизнес-школы Хенли.

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При этом собранные денежные средства от действия нового квазиналога будут направлены в бюджеты ЕС и стран-участниц блока.

«ЕС работает над внедрением нового собственного ресурса, основанного на доходах от продажи сертификатов Механизма трансграничного углеродного регулирования. В декабре 2021 года Еврокомиссия предложила перечислять 75% доходов, полученных от продажи этих сертификатов, в бюджет ЕС. Страны-участницы, соответственно, смогут оставлять себе 25% доходов, полученных от продажи этих сертификатов», - сообщили в Еврокомиссии на запрос нашего агентства.

Как обстоят дела в Казахстане

«Мы будем работать вместе с промышленностью и торговыми партнерами, чтобы улучшить понимание инструмента. В течение переходного периода мы обсудим с торговыми партнерами Механизм трансграничного углеродного регулирования и отразим его влияние на каждого партнера и каждую отрасль в отчете, который должен быть представлен в 2025 году», - рассказали нам в Европейской комиссии касательно предстоящих переговоров с казахстанской стороной.

«В настоящее время Министерством экологии и природных ресурсов РК совместно с министерствами иностранных дел, торговли и интеграции продолжается работа по отслеживанию ситуации по введению пограничного углеродного налога в ЕС и проведению аналитических исследований для снижения рискового влияния», - сообщили МИА «Казинформ» в министерстве.

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«В настоящее время ведется работа по усовершенствованию казахстанской Системы торговли выбросами, в том числе за счет ее сближения с европейской системой», - добавили в казахстанском ведомстве.

Заметим, если производитель из Казахстана сможет подтвердить, что в связи с производством импортируемых товаров уже была осуществлена выплата за выбросы парниковых газов, соответствующая сумма может быть полностью вычтена из выставленного импортеру счета.

Между тем, Система торговли выбросами Казахстана гораздо меньше аналогичных инструментов ЕС как по охвату отраслей, так и ценам.

«Средняя цена одной квоты за выброс 1 тонны парникового газа составляет от 565 тенге (около 1,2 евро – прим. ред.)», - сообщила заместитель директора Департамента климатической политики и «зеленых» технологий Минэкологии РК Сауле Сабиева.

Эти суммы несопоставимы с ценами квот на выбросы парниковых газов в ЕС, средненедельная аукционная стоимость которых за тонну выбросов углерода будет браться за основу при расчете сертификатов Механизма трансграничного углеродного регулирования. В феврале цена на углерод в ЕС впервые превысила 100 евро за тонну. Порог считается психологически важным, поскольку при такой стоимости компании начнут более серьезно рассматривать инвестиции в дорогостоящие новые технологии, такие как улавливание и хранение углерода.

Торговля Казахстана с Европейским союзом

Европейский союз является основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. На долю блока приходится около половины казахстанского внешнеторгового оборота и привлеченного иностранного капитала в экономике нашей республики.

По данным Европейской комиссии, в прошлом году объем товарооборота между Казахстаном и Евросоюзом вырос более чем на 40%, составив порядка 40 млрд евро. Наша страна оказалась на 18-м месте среди торговых партнеров ЕС, поставляя в Европу главным образом нефть и нефтепродукты – 81% от всего импорта блока из Казахстана.

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По данным статистического агентства «Евростат», по тем спецификациям товаров, которые подлежат трансграничному углеродному регулированию с 2026 года, наша страна в прошлом году экспортировала в ЕС продукции из железа и стали на сумму 422 млн евро, алюминия на 244 млн евро, удобрений на 31 млн евро, цемента на 1,2 млн евро, тогда как электроэнергия и водород не поставлялись.

Международная реакция на инициативу Евросоюза

Хотя в Еврокомиссии уверяют, что Механизм трансграничного углеродного регулирования разработан с учетом правил Всемирной торговой организации (ВТО), тем не менее ряд стран раскритиковал инициативу Евросоюза.

«Члены ВТО могут высказывать любые опасения по поводу действий других членов в различных советах, органах и комитетах ВТО, что они и делали неоднократно в отношении Механизма трансграничного углеродного регулирования ЕС, в частности, в Комитете ВТО по торговле и окружающей среде и Совете по торговле товарами», - говорится в ответе пресс-службы Всемирной торговой организации на запрос нашего агентства.

В ходе заседания Комитета ВТО по торговле и окружающей среде в октябре 2022 года Индия, Китай, Россия и Япония выразили обеспокоенность тем, что Механизм трансграничного углеродного регулирования на самом деле создаст торговые барьеры и вызовет напряженность в международной торговле, а не будет способствовать защите окружающей среды.

В ноябре 2022 года в Совете ВТО по торговле товарами состоялось обсуждение Механизма трансграничного углеродного регулирования ЕС, где инициатива Евросоюза вновь подверглась критике уже со стороны Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Индонезии, Колумбии, Парагвая, Таиланда, Эквадора и ЮАР. При этом такие страны как Саудовская Аравия, Южная Корея и Казахстан напомнили Европейскому союзу о необходимости соблюдения своих обязательств в рамках Всемирной торговой организации.

«Казахстан призывает Европейский союз полностью рассмотреть вопрос о совместимости Механизма трансграничного углеродного регулирования с правилами и положениями ВТО и обеспечить, чтобы любой такой механизм, не создавал препятствий для торговли», - отметил представитель Казахстана при Всемирной торговой организации.

Оценка потерь экономики Казахстана от нового инструмента ЕС

Результаты моделирования Всемирного банка показывают, что вследствие введения Механизма трансграничного углеродного регулирования Казахстан может потерять более 250 млн долларов выручки от экспорта своей продукции в ЕС в год, а если сфера действия этого механизма расширится, то потери могут увеличиться до 1,5 млрд долларов.

«Казахстанским производителям в 2026-2030 годах придется заплатить порядка 30 % от общего объема экспортной выручки от продажи в ЕС товаров из железа и стали, алюминия, удобрений при цене 100 евро за тонну выбросов парниковых газов. При этом наибольшему риску подвергается сектор алюминия ввиду высокой интенсивности выброса углекислого газа», - отмечает магистрант Эдинбургского университета Айгерим Аженова, которая работает над диссертацией на тему: «Влияние Механизма трансграничного углеродного регулирования на Казахстан».

Представленные оценки базируются на экспортных цифрах разных годов и стоимости сертификатов на выбросы парниковых газов в ЕС. Реальные потери экономики нашей страны будут зависеть от объема и структуры казахстанского экспорта в Европейский союз в отчетном году.

«В ближайшем будущем сырая нефть вряд ли будет охвачена Механизмом трансграничного углеродного регулирования, однако экспорт нефти в страны, не входящие в ЕС (составляющий 19 % экспорта), может быть затронут косвенно, поскольку производители уходят от энергоносителей с высоким уровнем выбросов, чтобы снизить свои собственные риски, связанные с Механизмом трансграничного углеродного регулирования», - считают эксперты Всемирного банка.

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«Для казахстанских товаров, если они не экспортируются в ЕС, будет сложно найти альтернативные рынки, поскольку цена, которую платят покупатели из стран, не входящих в ЕС, может быть ниже», - отмечает доктор Ирина Хейм, под редакторством которой издана книга «Диверсификация Казахстана и уход от сектора природных ресурсов».

Однако она уверена, что потери Казахстана можно уменьшить, если казахстанские производители примут меры по снижению углеродоемкости своего производства, тем самым обеспечивая преимущества, которые оправдывают возможные более высокие цены, а государство будет стимулировать бизнес, инвесторов и отдельных потребителей изменить свои предпочтения в пользу низкоуглеродных решений.



