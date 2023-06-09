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    Углеродная нейтральность для Казахстана – это не мечта, а реальность – Директор ЕБРР в Казахстане

    9 Июня 2023, 10:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Казахстане Хусейн Озхан стал гостем в студии телеканала Jibek Joly в рамках Международного форума Астана. В ходе интервью он и телеведущая Кунсая Курмет поговорили об исследовании «Среднего коридора», проведенном ЕБРР, о декарбонизации казахстанской экономики и о том, возможно ли Казахстану стать углеродно-нейтральным к 2060 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе интервью Хусейн Озхан сообщил, что ЕБРР инвестировал более 10 миллиардов долларов США в более чем 310 проектов в Казахстане.

    «Эти проекты охватывают каждую отрасль, но в основном инфраструктуру, энергетику, особенно в последние годы, а также финансовый сектор, производство и услуги, природные ресурсы, горнодобывающую промышленность. Таким образом, инвестиции охватили широкий спектр деятельности. Я очень рад сообщить, что у нас есть инвестиции практически во всех регионах страны. Для меня это удовольствие, потому что, когда я путешествую, я вижу, как проекты воплощаются в жизнь по всему Казахстану. И видеть это и быть частью развития страны – истинное удовольствие», – подчеркнул он.

    Отвечая на вопрос об инициативе «Средний коридор», спикер отметил, что «Средний коридор» или Транскаспийский маршрут приобрел большое значение, особенно с учетом текущей геополитической обстановки и в последние годы.

    «Мы провели в прошлом году большое исследование, финансируемое Европейским Союзом, но проведенное ЕБРР», - поведал Гусейн Озхан.

    По его словам, отчет был представлен на 2-го Экономическом форуме «Европейский Союз-Центральная Азия» в Алматы 19 мая. «В этом исследовании были рассмотрены устойчивые транспортные маршруты между Востоком и Западом, и мы рассмотрели их с точки зрения каждой страны. Мы посмотрели, что нужно сделать. Во-первых, мягкие меры. Когда мы говорим о мягких мерах, это увеличение скорости таможенного контроля, цифровизация – безбумажный проезд. Это повысит эффективность перемещения товаров по множеству стран», — отметил он.

    Директор ЕБРР в Казахстане добавил, что наиболее эффективным маршрутом, который также включает все страны Центральной Азии, является маршрут, который идет от Хоргоса, далее в Казахстан через Алматы, Шымкент, заходит в Ташкент и затем идет в Актау в Казахстане, а затем пересекает Каспийское море в Баку и из Баку идет в Грузию, далее в Черное море и в Турцию, чтобы пройти через Европу. «Этот маршрут является наиболее экономически инклюзивным и наиболее эффективным маршрутом, который был определен», — подчеркнул он.

    По словам Озхана, наряду с мягкими мерами этому коридору необходимы серьезные инвестиции, около 18 миллиардов долларов США, чтобы сделать его более эффективным и увеличить существующую пропускную способность в семь раз, особенно для Казахстана, в будущем.

    Далее Хусейн Озхан добавил, что переход к «зеленой» экономике или декарбонизация казахстанской экономики является ключом к устойчивому экономическому развитию. «В этом году мы видели, как президент Касым-Жомарт Токаев подписал долгосрочную стратегию декарбонизации Казахстана, который должен достичь углеродной нейтральности к 2060 году, и многое еще предстоит сделать», — сказал он.

    Он напомнил, что ЕБРР очень активно работает на рынке возобновляемых источников энергии в Казахстане с 2009 года, начиная от льготных тарифных структур и заканчивая аукционными механизмами. «Мы работали с Казахстаном, с Министерством энергетики, над созданием благоприятных условий для частных инвесторов, иностранных инвесторов, чтобы они могли инвестировать в возобновляемые источники энергии. В настоящее время ЕБРР профинансировал около 40% всех установленных возобновляемых мощностей в Казахстане. Мы хотим продолжать это делать. Мы здесь, чтобы поддержать как с точки зрения инвестиций, так и технического сотрудничества, политического взаимодействия с нашими коллегами в правительстве», — сказал Озхан.

    Директор ЕБРР в Казахстане считает, что Казахстан может стать углеродно-нейтральным к 2060 году, но это будет непросто.

    «Это амбициозная цель, однако это не значит, что она невозможна. Это и возможно, и правдоподобно. Речь ведь не только о возобновляемой энергии, мы также говорим об энергоэффективности, повышении энергоэффективности во всех секторах. Возобновляемая энергия является важным компонентом, но не единственным. Наряду с увеличением производства энергии ключевым моментом является состав производства электроэнергии, в конечном счете, сокращение выработки электроэнергии на угле. Но у нас также есть производственные мощности, которые могут перейти на экологически чистые технологии. Есть также много компаний, например, Самрук-Казына, у них есть свои собственные стратегии декорбанизации. Кроме того, мы работаем с городами. У нас в Казахстане есть четыре зеленых города, присоединившихся к программе «Зеленые города», а именно Алматы, Шымкент, Семей и Усть-Каменогорск. Когда вы объединяете все эти усилия на систематизированной основе, углеродная нейтральность — это не мечта, это возможно. И я действительно верю, надеюсь, что в 2060 году мы увидим углеродно-нейтральный Казахстан», — сказал он в заключение.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Инвестиции Международный форум Астана
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