Уехала из Центральной Азии полной надежд - первый заместитель Генсека ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Амина Мохаммед посетила страны Центральной Азии с 5 по 12 июня. 9 июня в рамках пребывания в Казахстан Амина Мохаммед встретилась в Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Первый заместитель Генерального секретаря ООН поделилась, как состоялся ее визит в страны Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно я вернулась из стран Центральной Азии – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в рамках официального визита, где после 30 лет независимости мне своими глазами удалось увидеть конкретные действия, направленные на решение многочисленных вызовов, стоящих перед регионом. Краеугольным камнем моего визита стала международная конференция, прошедшая в столице Таджикистана - Душанбе. Мероприятие было посвящено вопросам воды в целях устойчивого развития. В регионе Центральной Азии и за пределами Афганистана вода является катализатором мира и сотрудничества. Страны Центральной Азии используют воду для зеленой энергетики, климатосберегающих методов ведения сельского хозяйства и улучшения доступа к питьевой воде», - сказала Амина Мохаммед.

По ее словам, она стала свидетелем того, как страны Центральной Азии заявили решение продвигать климатическую повестку с твердой приверженностью в целях улучшения управления водными ресурсами. Первый заместитель Генсека также напомнила и об экологической ситуации на Аральском море.

«Когда-то Аральское море было четвертым по величине озером в мире. Неуместные ирригационные проекты в сельскохозяйственной отрасли, проведенные десятилетия назад, наряду с повышением температуры привели к тому, что море уменьшилось до 10% от его первоначальной поверхности к концу 1990-х годов. Климатическая катастрофа Аральского моря выходит гораздо далеко за национальные или региональные рамки. Это глобальная трагедия», - считает она.

Амина Мохаммед вместе с тем проинформировала, что Генеральная Ассамблея ООН объявила регион Аральского моря зоной экологических инноваций и технологий.

Как добавила Амина Мохаммед, региональные меры по борьбе с изменением климата имеют особо важное значение.

«Глобальное потепление ускоряет таяние ледников Центральной Азии, непосредственно играющих жизненно важную роль в водном и экосистемном балансе региона. Ледники в Центральной Азии отступили на 25 % за последние 50 лет, ожидается исчезновение ледников в следующие два десятилетия в таком же объеме. Это еще одна причина для глобальных действий по сокращению уровня выбросов и достижению целей Парижского климатического соглашения по ограничению роста температуры до 1,5 градусов Цельсия в срочном порядке», - заявила первый заместитель Генсека ООН.

«Кыргызская Республика объявила 2022 год Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости. Я услышала от лидеров четкое обязательство всех пяти стран внести свой вклад», - сказала спикер.

Также по словам Амины Мохаммед, отсутствие финансирования является серьезным препятствием для развития зеленой экономики и региона в целом.

«Нехватка финансирования является серьезным препятствием для «озеленения» экономики региона, сохранения и восстановления природных богатств, однако амбиции примечательны. Зеленая экономика в сочетании с цифровизацией не только модернизирует экономику, но и создает возможности в открытии новых рабочих мест в секторах, соответствующих глобальным потребностям. Также важно переосмыслить путь экономического развития региона, чтобы сделать и демографические изменения в регионе», - выразила мнение Амина Мохаммед.

В Центральной Азии проживают 76,5 млн человек, большинство жителей - люди молодого возраста. Средний возраст населения составляет 27,6 лет.

Госпожа Амина Мохаммед посетила Центральноазиатский университет, который, по ее мнению, предоставляет молодежи возможность не только учиться и развиваться интеллектуально, но и устанавливать дружеские отношения и связи. Как она отметила, это, в свою очередь, будет способствовать региональному росту и миру в перспективе.

«Я встретилась с молодежью Центральной Азии, которая поделилась со мной своей решимостью формировать свою экономику продуктивным образом – они хотят, чтобы их голоса были услышаны. Подобное сообщение услышала от женщин всех возрастов. Они ясным образом призывали к более быстрому и значительному прогрессу в создании более равноправных и инклюзивных обществ, обеспечивающих расширение экономических возможностей женщин, их права и лидерство», - подчеркнула первый заместитель Генсека ООН.

Она сообщила, что глобальная теневая пандемия гендерного насилия представляет собой вызов, который Центральная Азия должна преодолеть, в том числе дискриминационные практики, устаревшие социальные нормы, патриархальные отношения и стереотипы, чтобы достичь полного гендерного равенства. Это необходимо, чтобы осознать вклад женщин Центральной Азии в социальные и экономические преобразования региона.

«Цифровизация предлагает важный путь для подключения связи, преобразования образования, улучшения управления и расширения экономических возможностей и инклюзивности. Если приложить больше усилий для обеспечения открытости и проведения реформ, то неограниченный потенциал откроется перед экономиками Центральной Азии. Как и во всех обществах, важным компонентом социальных и экономических преобразований является укрепление прав человека. Организация Объединенных Наций стремится работать вместе и поддерживать страны Центральной Азии. Вопросы, касающиеся прав человека, должны быть в центре», - сказала Амина Мохаммед.

Она заявила, что Организация Объединенных Наций будет продолжать представлять и усиливать голоса уязвимых и предлагать решения для достижения равенства, справедливости и инклюзивности, основ устойчивого развития и поддержания мира в регионе.

Также Амина Мохаммед считает, что принятие мер по предотвращению распространения насильственного экстремизма и смягчению последствий ситуации в Украине для населения и экономики потребует пристального внимания и соблюдения верховенства закона, в том числе международного права в области прав человека.

«Несмотря на многие вызовы, полной надежд уехала из Центральной Азии. Изменения происходят. Есть все возможности для обеспечения инклюзивного и устойчивого будущего для всех народов Центральной Азии», - заключила Амина Мохаммед.



