Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    УЕФА отреагировал на гол казахстанца в ворота сборной Дании

    27 Марта 2023, 11:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметил гол полузащитника сборной Казахстана Асхата Тагыбергена в ворота национальной команды Дании в рамках отборочного турнира на Евро-2024, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Бросьте свои дела и полюбуйтесь этим голом», - гласит подпись под видео с голом казахстанца на официальном аккаунте организации.

    Напомним, сборная Казахстана одержала волевую победу над национальной командой Дании в рамках отборочного турнира к Чемпионату Европы 2024. Проигрывая по ходу матча со счетом 0:2, команда смогла сравнять счет в матче. За четыре минуты до конца игры победный мяч в ворота датчан головой отправил Абат Аймбетов. Первый гол с пенальти забил Бактиер Зайнутдинов, назначенный за игру рукой в собственной штрафной датского защитника.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Видео Футбол Сборная Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Казахстан сыграет с Северной Ирландией в рамках отбора Евро-2024
    Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге