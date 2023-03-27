УЕФА отреагировал на гол казахстанца в ворота сборной Дании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметил гол полузащитника сборной Казахстана Асхата Тагыбергена в ворота национальной команды Дании в рамках отборочного турнира на Евро-2024, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бросьте свои дела и полюбуйтесь этим голом», - гласит подпись под видео с голом казахстанца на официальном аккаунте организации.

Напомним, сборная Казахстана одержала волевую победу над национальной командой Дании в рамках отборочного турнира к Чемпионату Европы 2024. Проигрывая по ходу матча со счетом 0:2, команда смогла сравнять счет в матче. За четыре минуты до конца игры победный мяч в ворота датчан головой отправил Абат Аймбетов. Первый гол с пенальти забил Бактиер Зайнутдинов, назначенный за игру рукой в собственной штрафной датского защитника.