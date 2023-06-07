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    Удорожание проектов стало эпидемией – Наталья Годунова

    7 Июня 2023, 11:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова подняла вопрос нерационального расходования бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нерациональное расходование бюджетных средств всё больше осуществляется через подрядчиков и поставщиков. Потому что на бюджетном уровне становится всё более прозрачно и всё более труднее это делать. Если 4 года назад мы считали, что завышение ПСД составляет до 30% и оценивали эту сумму порядка 1 трлн в год, то сейчас, пользуясь ростом цен на строительные материалы и разговорами о высокой инфляции, удорожание проектов стало эпидемией», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

    По ее словам, они исчисляются уже не одним трлн тенге бюджетных средств.

    «А на эти средства мог быть закрыт вопрос по аварийным и трёхсменным школам, который никак не удаётся решить. Или могли быть реконструированы ТЭЦ и тепловые сети, большинство из которых дышит на ладан», - добавила глава палаты.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика
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