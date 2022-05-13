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    Удорожание автомобилей в Казахстане объяснил вице-премьер

    13 Мая 2022, 11:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Автомобили дорожают во всем мире, аналогичная ситуация складывается и в Казахстане. Так первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр объяснил повышение цен на транспортные средства в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мировые тренды по удорожанию автомобилей всем нам известны. Если автомобиль известной корейской марки подорожал у нас, то, наверное, можно посмотреть, что он подорожал во всем мире. Подорожал металл, транспортировка, логистика. Это объективные тренды, которых мы избежать не можем», – заявил Роман Скляр в кулуарах международного форума машиностроителей.

    По его словам, автодилеры проводят свою деятельность в рамках существующего законодательства.

    «Это тоже бизнес. Они имеют право приобрести автомобиль за рубежом и продать его на законных основаниях. Но тех, кто в автосалонах предлагает дополнительные услуги, вот с ними соответствующие госорганы должны разбираться», – отметил первый вице-премьер.

    Ранее Роман Скляр сообщил о том, что льготное автокредитование под 4% начнется уже в ближайший понедельник, 16 мая.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Бизнес Экономика Транспорт Цены и тарифы
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