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    Учителям в Казахстане запретили выгонять школьников с уроков за проступки

    11 Марта 2023, 21:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Типовые правила школьных учреждений Казахстана дополнены пунктами о возложении ответственности педагогов и родителей за безопасность жизни и здоровье детей. Также согласно новым правилам, теперь учитель не вправе выгнать ребенка из школы за проступок, пока не придут родители. Соответствующий приказ министра просвещения РК размещен на сайте «Открытые НПА», передает МИА «Казинформ».

    «При совершении обучающимся проступков, нарушений требований правил внутреннего распорядка школы не допускается его отстранение от уроков, а также выдворение из организации образования без сопровождения родителей или иных законных представителей. Организация образования уведомляет родителей или иных законных представителей о произошедшем случае с их приглашением в организацию образования при необходимости, принимают соответствующие меры», – говорится в документе.

    Что касается ответственности за детей, то во время нахождения обучающихся вне организации образования за жизнь и безопасность обучающихся ответственность несут родители или иные законные представители. Во время учебы в организации образования и учебно-воспитательных мероприятий, проводимых за пределами организации образования, ответственность за жизнь и безопасность обучающихся возлагается на педагогов в соответствии с приказом руководителя организации образования.

    В документе также говорится, что на уроках учениками и педагогами мобильные средства связи не используются, за исключением случаев необходимости их применения по решению учителя.

    Настоящий приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

    Ранее сообщалось, что учащихся с низкой успеваемостью возьмут на учет в казахстанских школах. Как отметила заместитель председателя комитета Юлия Овечкина, внутришкольный учет поможет своевременно выявлять несовершеннолетних, нуждающихся в особом педагогическом внимании и комплексной поддержки.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование Безопасность Минпросвещения РК Дети
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