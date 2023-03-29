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    Учителя казахстанских школ ознакомились с опытом коллег Бельгии и Франции

    29 Марта 2023, 22:50

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Бельгию для обмена опытом посетила делегация учителей средних школ Казахстана, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Поездка отечественных учителей была организована Интеллектуальным Центром «Сана» в рамках недельного семинара по изучению систем образования Европы.


    Казахстанские учителя, в числе которых практикующие специалисты из Астаны, Алматы, Караганды и других регионов нашей страны, ознакомились с особенностями образования Франции, Бельгии, историей и принципами образовательной системы, ступенями начального, среднего, высшего образования и типами организаций образования.

    Учителя получили информацию о методах обучения и воспитания воспитанников детских садов и учащихся школ, об осуществлении научной, исследовательской, творческой деятельности, внедрении новых методик и технологий в педагогическую практику.

    В рамках посещения Бельгии казахстанская группа при содействии Посольства РК посетила две государственные школы г.Брюсселе – с французским языком обучения и фламандским.

    Казахстанцы также посетили министерство образования Фландрии, где им была представлена презентация о системе образования в Бельгии, особенности подготовки педагогических кадров.

    Кроме того, казахстанские педагоги посетили Посольство Казахстана в Бельгии, где встретились с послом Маргуланом Баймуханом.


    В ходе беседы казахстанский дипломат рассказал соотечественникам о текущих отношениях Казахстана с Евросоюзом, Бельгией. В свою очередь специалисты образования поделились впечатлениями о своей поездке в Бельгию, высказали несколько предложений по развитию сотрудничества между нашими странами в области начального и среднего образования.

    М.Баймухан поблагодарил прибывшую группу за беседу, выразил готовность казахстанских дипломатов к содействию в развитии контактов между учреждениями образования Бельгии и нашей страны.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Образование Бельгия Франция
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