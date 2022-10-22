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    Учителей, врачей и коммунальщиков наградили госнаградами в Астане

    22 Октября 2022, 22:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Алтай Кульгинов вручил государственные награды учителям, врачам и коммунальщикам столицы, а также поздравил их с предстоящими Днем Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    «Главная ценность – человеческий капитал. Каждый человек вносит свою лепту в становление и развитие страны и города. В преддверии Дня Республики вручили нашим жителям государственные награды: ордена «Парасат», «Құрмет», «Еңбек Даңқы» ІІІ степени; звание «Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері»; медали «Ерең еңбегі үшін», «Шапағат», почетные грамоты РК.

    Орденом «Құрмет» награждены педагоги, врачи, деятели культуры. В их числе врач-хирург В. Сон, на счету которого сотни спасенных жизней.

    Орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени награждены машинист «Астана-Энергия» К. Аупенов, слесарь «Астана-Теплотранзит» Б. Джумадилов, водитель автопарка К. Культаев.

    Медалью «Ерең еңбегі үшін» - учитель КГУ «гимназия №5» Л. Ассалауова, старший тренер по конькобежному спорту В. Костин, медработники.

    Ранее Глава государства вручил государственные награды и премии ко Дню Республики.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Акимат Общество Алтай Кульгинов Врачи Педагоги День Республики
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