Учителей, врачей и коммунальщиков наградили госнаградами в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Алтай Кульгинов вручил государственные награды учителям, врачам и коммунальщикам столицы, а также поздравил их с предстоящими Днем Республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

«Главная ценность – человеческий капитал. Каждый человек вносит свою лепту в становление и развитие страны и города. В преддверии Дня Республики вручили нашим жителям государственные награды: ордена «Парасат», «Құрмет», «Еңбек Даңқы» ІІІ степени; звание «Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері»; медали «Ерең еңбегі үшін», «Шапағат», почетные грамоты РК.

Орденом «Құрмет» награждены педагоги, врачи, деятели культуры. В их числе врач-хирург В. Сон, на счету которого сотни спасенных жизней.

Орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени награждены машинист «Астана-Энергия» К. Аупенов, слесарь «Астана-Теплотранзит» Б. Джумадилов, водитель автопарка К. Культаев.

Медалью «Ерең еңбегі үшін» - учитель КГУ «гимназия №5» Л. Ассалауова, старший тренер по конькобежному спорту В. Костин, медработники.

Ранее Глава государства вручил государственные награды и премии ко Дню Республики.





Фото: gov.kz



