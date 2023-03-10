Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Учитель погиб в Армении при падении школьного автобуса в овраг

    10 Марта 2023, 20:22

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В результате падения школьного автобуса в овраг в Сюникской области Армении погиб учитель, пострадали 15 учащихся и 9 сотрудников школы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

    10 марта в 14:20 в Сюникский региональный центр кризисного управления поступила информация о том, что на трассе Капан-Норашеник произошло ДТП, автобус упал в овраг.

    На место происшествия выехали спасатели. Было установлено, что на 16-м км автодороги Капан-Норашеник автобус «ПАЗ», в котором находились учащиеся и сотрудники средней школы села Охтар, съехал с проезжей части и упал с моста (высотой около 5 м) в реку Ачанан.

    По информации пресс-службы Спасательной службы МВД Армении, 24 пострадавших госпитализированы в медицинский центр Капана. В больнице была констатирована смерть учителя, 1970 года рождения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ДТП Происшествия Армения Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи