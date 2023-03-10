Учитель погиб в Армении при падении школьного автобуса в овраг

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В результате падения школьного автобуса в овраг в Сюникской области Армении погиб учитель, пострадали 15 учащихся и 9 сотрудников школы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

10 марта в 14:20 в Сюникский региональный центр кризисного управления поступила информация о том, что на трассе Капан-Норашеник произошло ДТП, автобус упал в овраг.

На место происшествия выехали спасатели. Было установлено, что на 16-м км автодороги Капан-Норашеник автобус «ПАЗ», в котором находились учащиеся и сотрудники средней школы села Охтар, съехал с проезжей части и упал с моста (высотой около 5 м) в реку Ачанан.

По информации пресс-службы Спасательной службы МВД Армении, 24 пострадавших госпитализированы в медицинский центр Капана. В больнице была констатирована смерть учителя, 1970 года рождения.