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    Учитель математики из ВКО ведет обучающий блог в соцсетях

    14 Января 2022, 14:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗАХСТАН – В связи с пандемией короновируса школьники и студенты Казахстана не раз переводились на дистанционный формат обучения. В помощь родителям, школьникам и коллегам учитель из Восточно-Казахстанской области Евгения Леунова подробно разбирает задания по математике для 5-11 классов в Instagram и YouTube, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Преподавание математики для меня – это любимое дело всей жизни. Работа в школе, общение с детьми, изменения и реформы в образовании дают множество возможностей, позволяют применять новые формы и методы работы с учащимися, идти в ногу со временем. Ставить задачи, решать их, получать удовольствие от процесса решения – это всегда интересно», – рассказала Евгения Валерьевна.

    Она преподает математику областной специализированной школе-лицее для детей, одаренных в области математики, физики, информатики в ВКО. Ее ученики становились победителями и призерами республиканских олимпиад.

    «Преподавание математики в школе для одаренных детей – это постоянная работа над собой, постоянный поиск, самообразование и профессиональный рост. В первую очередь, я благодарна своим ученикам за возможность расти, за ежедневные эмоции, общение, их горящие глаза и желание работать», - добавила педагог.

    Родители благодарят учителя за простое, доступное и краткое объяснение материала, которое удобно не только в период онлайн-обучения.

    «(Блог) очень помогает изучать темы дома спортсменам, участникам соревнований, детям, отсутствующим по болезни. Видеообъяснения по темам олимпиад помогают нам при подготовке к различным конкурсам. В онлайн-формате для наших детей проводятся занятия по подготовке к олимпиадам», – рассказала мама ученицы 5 класса Наталья Скуратова.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Восточно-Казахстанская область Образование Интернет Общество
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