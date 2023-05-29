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    Учитель из Петропавловска разработал мобильное приложения по истории Казахстана

    29 Мая 2023, 14:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Педагог-мастер городского общеобразовательного IT-лицея №1 города Петропавловска Сергей Никулин изобрел мобильное приложение «Тесты по истории Казахстана» для подготовки к СОР, СОЧ, экзаменам по предметам «Всемирная история» и «Истории Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    В приложении есть множество интерактивных заданий, которые помогут закрепить знания по истории в игровой форме. Приложение содержит в себе 4726 вопросов по 130 темам.

    «Одному из моих учеников не давалась история Казахстана, а вот информатику он любил. Тогда я предложил ему совместить два предмета и создать приложение для смартфона, чтобы можно было легко запоминать сложные темы и проверять себя самостоятельно. Эта идея пришлась по душе тысячам школьников и учителей» - поделился педагог-мастер.

    Учитель известен в области как автор методических пособий по подготовке к ЕНТ «4000 ответов по истории Казахстана», «Краткий курс по истории Казахстана», «Школьный курс по истории Казахстана», разработчик дистанционных уроков и собственного сайта «Историк Никулин» и интернет-ресурса «Закрома историка». Педагог активно делится своим опытом преподавания на курсах повышения квалификации в Өрлеу и организовывает мастер-классы для педагогов области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование История Казахстана Петропавловск
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