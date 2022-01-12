Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Учитель из Мангистауской области завоевала Гран-при на международном фестивале искусств

    12 Января 2022, 14:32

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На международном фестивале искусств в Италии, прошедшем в формате онлайн в номинации фольклорного инструмента «жетыген», Гран-при завоевала жительница Каракиянского района Жадыра Аменова. Она преподаватель детской школы искусств имени Ускинбая Қалманбетұлы села Жетыбай, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Фестиваль искусств по фольклорным инструментам под названием «ORFEO IN ITALIA» проводился среди артистов в возрасте от 18 до 35 лет.

    По словам Жадыры Аменовой, наши соотечественники, участвовавшие в фестивале искусств, также заняли призовые места, среди исполнителей казахской национальной музыки на домбре и кобызе.

    Напомним, ранее дизайнер из Актау Асель Зиналиева представила свою коллекцию «Aru Naz» на мировой выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае. Наряды в национальном казахском стиле дома моды «Asel Sagi», которые пользуются большой популярностью среди мангистауских девушек, произвели фурор на мировом подиуме.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Культура Италия Мангистауская область Регионы Казахстана Общество Искусство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дни культуры Казахстана проходят в Узбекистане
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге