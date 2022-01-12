Учитель из Мангистауской области завоевала Гран-при на международном фестивале искусств

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На международном фестивале искусств в Италии, прошедшем в формате онлайн в номинации фольклорного инструмента «жетыген», Гран-при завоевала жительница Каракиянского района Жадыра Аменова. Она преподаватель детской школы искусств имени Ускинбая Қалманбетұлы села Жетыбай, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Фестиваль искусств по фольклорным инструментам под названием «ORFEO IN ITALIA» проводился среди артистов в возрасте от 18 до 35 лет.

По словам Жадыры Аменовой, наши соотечественники, участвовавшие в фестивале искусств, также заняли призовые места, среди исполнителей казахской национальной музыки на домбре и кобызе.

Напомним, ранее дизайнер из Актау Асель Зиналиева представила свою коллекцию «Aru Naz» на мировой выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае. Наряды в национальном казахском стиле дома моды «Asel Sagi», которые пользуются большой популярностью среди мангистауских девушек, произвели фурор на мировом подиуме.