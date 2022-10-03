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    Учения ОДКБ начались в Жамбылской области

    3 Октября 2022, 18:00

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На территории Казахстана проводятся учения Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В торжественном мероприятии открытия учений приняли участие заместитель Генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, представители вооруженных сил стран – участниц учения.

    Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Марат Хусаинов, приветствуя участников учений, отметил значение Организации в деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе и повышении профессионализма военнослужащих государств – участников.

    «Страны ОДКБ являются стратегическими партнерами и союзниками, и предстоящие учения будут служить не только инструментом совершенствования боевого мастерства военнослужащих и слаженности подразделений коллективных сил, но и станут примером эффективного международного военного сотрудничества, достижения успехов в направлении обмена опытом», – сказал генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

    Напомним, что активная фаза учений ОДКБ пройдет с 3 по 7 октября 2022 года.


    Фото:gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ОДКБ Учения Жамбылская область Армия
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