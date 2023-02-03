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    Ученикам НИШ рассказали о профессии автодорожника и показали, как проверяют качество трасс в РК

    3 Февраля 2023, 18:14

    АСТАНА. КАЗИНОРМ – Где учиться на автодорожника, какими качествами он должен обладать, и, в целом, как устроена автомобильная дорога. Об этом и не только старшеклассникам Назарбаев Интеллектуальной школы Астаны рассказал генеральный директор НЦКДА Замир Сагинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Национальный центр качества дорожных активов».

    По данным Министерства просвещения, более 30 % выпускников казахстанских вузов не могут найти работу по специальности. Одна из причин – отсутствие информации о трендах рынка труда.

    «Государство больше выделяет грантов на технические и естественно-научные специальности (на 2022-2023 гг. на инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли выделено 17 794 гранта)», - сообщил Замир Сагинов.

    Посредством конференц-связи Zoom старшеклассники стали свидетелями того, как проводится экспертиза качества дорожно-строительных материалов в испытательных лабораториях НЦКДА. Также ребятам была продемонстрирована мобильная лаборатория на колесах, которая позволяет проводить диагностику дорог, как в городских условиях, так и в полевых.

    Словом, НИШевцы узнали о преимуществах профессии дорожника, о возможностях трудоустройства и перспективах карьерного роста. Проведение данной встречи – часть реализации акции «2000 школ», организованной НЦКДА для проведения профориентационной работы по дорожным специальностям в школах.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Образование Дороги
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