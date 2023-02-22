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    Ученик убил преподавателя на уроке во Франции

    22 Февраля 2023, 17:35

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Ученик старшей школы зарезал учительницу испанского языка во французском городе Сен-Жан-де-Люз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Le Figaro.

    Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел сегодня утром прямо на уроке.

    Власти подтвердили, что на месте происшествия работают полиция и местная прокуратура.

    Нападавший арестован. Входы и выходы из школы, частного католического учреждения, были перекрыты.

    По последним данным, нападение произошло во время урока испанского языка около 10 часов утра. Источник, близкий к делу, сообщил Le Figaro, что 16-летний ученик, совершивший нападение, ночью якобы «слышал голоса», просившие его убить учительницу испанского языка.

    Учащиеся школы, которые какое-то время после нападения находились в своих классах, в настоящее время постепенно эвакуируются из учреждения, сообщил Le Figaro источник в полиции.

    «Я с трудом могу себе представить, какую травму это может нанести учащимся», — заявил официальный представитель правительства Оливье Веран на пресс-конференции после заседания Совета министров. Он уточнил, что министр национального просвещения, молодежи и спорта Пап Ндиайе прибудет на место происшествия.

    Фото: lefigaro.fr

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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