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    Учение разведчиков ОДКБ проходит в Казахстане

    4 Октября 2022, 20:42

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Разведывательные органы и подразделения государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности участвуют в специальном учении «Поиск-2022». Совместное учение проходит на полигонах «Матыбулак» и «Гвардейский» Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    По замыслу учения «Поиск-2022» органы управления и подразделения контингентов отработают действия по локализации вооруженного конфликта в регионе коллективной безопасности ОДКБ.

    В ходе учения в интересах развертывания группировки Коллективных сил оперативного реагирования и подготовки совместной операции организовано непрерывное ведение разведки с учетом быстро меняющейся обстановки.

    «При выполнении принятого командующим Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ решения разведчикам предстоят задачи по выявлению обходящих отрядов противника с применением специальных средств разведки. Цель специального учения – совершенствование взаимодействия органов управления, повышение уровня полевой выучки, оперативной совместимости и слаженности разведподразделений», - говорится в сообщении Минобороны РК.

    Учения ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» начались в Жамбылской области 3 октября.

    Фото: пресс-служба Минобороны РК

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ОДКБ Учения Минобороны РК Вооруженные силы
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