Учение разведчиков ОДКБ проходит в Казахстане

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Разведывательные органы и подразделения государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности участвуют в специальном учении «Поиск-2022». Совместное учение проходит на полигонах «Матыбулак» и «Гвардейский» Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

По замыслу учения «Поиск-2022» органы управления и подразделения контингентов отработают действия по локализации вооруженного конфликта в регионе коллективной безопасности ОДКБ.

В ходе учения в интересах развертывания группировки Коллективных сил оперативного реагирования и подготовки совместной операции организовано непрерывное ведение разведки с учетом быстро меняющейся обстановки.

«При выполнении принятого командующим Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ решения разведчикам предстоят задачи по выявлению обходящих отрядов противника с применением специальных средств разведки. Цель специального учения – совершенствование взаимодействия органов управления, повышение уровня полевой выучки, оперативной совместимости и слаженности разведподразделений», - говорится в сообщении Минобороны РК.

Учения ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» начались в Жамбылской области 3 октября.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

