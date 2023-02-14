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    Учебные заведения Минобороны РК отбирают граждан для получения военного образования за рубежом

    14 Февраля 2023, 16:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Учебные заведения Министерства обороны отбирают граждан для получения военного образования за рубежом. Об этом сообщил начальник департамента военного образования и науки Министерства обороны РК генерал-майор Жумабек Ахметов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учебные заведения Министерства обороны РК осуществляют отбор граждан для получения военного образования в странах ближнего и дальнего зарубежья.

    Летные, морские, сухопутные, инженерные, медицинские и гуманитарные специальности можно получить в военных вузах оборонных ведомств России, Беларуси, Армении, США, Турции, Индии и Пакистана», - сказал Ж. Ахметов.

    Спикер рассказал также о высших учебных заведениях Министерства обороны РК.

    Высшим центром военного образования и военной науки является Национальный университет обороны имени Первого Президента РК, в котором осуществляется послевузовская подготовка по программам магистратуры оперативно-тактического, стратегического и оперативно-стратегического уровней управления и докторантуры по четырем специальностям. Подготовка по программе высшего образования осуществляется в трех военных институтах, которые охватывают основные специальности почти всех родов войск и видов Вооруженных сил. Военный институт Сухопутных войск в городе Алматы является системообразующим вузом подготовки кадров по шести командным специальностям и 14 квалификациям. Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т.Я. Бегельдинова в городе Актобе является центром подготовки летного и инженерно-технического состава для Сил воздушной обороны ВС РК. Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи является первым на постсоветском пространстве среди республик Средней Азии военным вузом, готовящим офицеров-инженеров по радиотехническим специальностям. Институт проводит подготовку офицеров по шести специальностям и девяти квалификациям.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Образование Вузы Армения Беларусь Россия США Турция Индия Пакистан Минобороны РК Вооруженные силы Международная деятельность РК
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