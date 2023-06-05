Учебник по экологии для школ разработают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О ходе реализации проекта «Комплексные меры по повышению экологической культуры и создание благоприятных экоусловий для молодежи и детей» по государственному гранту НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития рассказали участники пресс-конференции в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В совещании приняли участие экологи, активные граждане города, а также представители общественных экологических организаций и общеобразовательных учреждений.

Выступая на конференции, президент экологического фонда Казахстана Айгуль Абдуалиева рассказала о ходе работ, проводимых в рамках проекта.

«Как вы знаете, сегодня процесс глобального потепления набирает обороты. Кроме того, увеличился показатель использования пластиковых предметов. Мы превращаем планету, на которой живем, в мусор. Вот почему мы должны бороться с этим. Для этого нам нужно начать с себя и молодого поколения. В их сознании важно формировать экологическую культуру», - сказала Айгуль Абдуалиева.

По ее словам, при Фонде открыт экологический клуб. Там дети и подростки знакомятся с основами эко-культуры и учатся таким навыкам, как раздельный сбор мусора. Кроме того, сегодня специалисты пишут учебник по экологии для школьников.

«Сейчас в школах проводится факультатив по экологии. При этом мы разрабатываем учебные материалы для получения детьми качественного образования в учебных заведениях. Я также предложила докторам наук написать учебник по экологии. Сейчас они разрабатывают такую книгу. Мы внедряем ее на пилотной основе во всех школах Мангистауской области», - поделилась планами Айгуль Абдуалиева.



