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    Учебник по экологии для школ разработают в Казахстане

    5 Июня 2023, 17:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О ходе реализации проекта «Комплексные меры по повышению экологической культуры и создание благоприятных экоусловий для молодежи и детей» по государственному гранту НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития рассказали участники пресс-конференции в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В совещании приняли участие экологи, активные граждане города, а также представители общественных экологических организаций и общеобразовательных учреждений.

    Выступая на конференции, президент экологического фонда Казахстана Айгуль Абдуалиева рассказала о ходе работ, проводимых в рамках проекта.

    «Как вы знаете, сегодня процесс глобального потепления набирает обороты. Кроме того, увеличился показатель использования пластиковых предметов. Мы превращаем планету, на которой живем, в мусор. Вот почему мы должны бороться с этим. Для этого нам нужно начать с себя и молодого поколения. В их сознании важно формировать экологическую культуру», - сказала Айгуль Абдуалиева.


    По ее словам, при Фонде открыт экологический клуб. Там дети и подростки знакомятся с основами эко-культуры и учатся таким навыкам, как раздельный сбор мусора. Кроме того, сегодня специалисты пишут учебник по экологии для школьников.

    «Сейчас в школах проводится факультатив по экологии. При этом мы разрабатываем учебные материалы для получения детьми качественного образования в учебных заведениях. Я также предложила докторам наук написать учебник по экологии. Сейчас они разрабатывают такую книгу. Мы внедряем ее на пилотной основе во всех школах Мангистауской области», - поделилась планами Айгуль Абдуалиева.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Экология
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