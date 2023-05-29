Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Участок улицы Московская в Астане перекрыли на ремонт

    29 Мая 2023, 10:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ведет средний ремонт по улице Московская, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Работы ведутся в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны.

    «Средний ремонт ведется по улице Московская на участке от пр. Тлендиева до ул. Бекетай. В связи с этим с 28 мая по 4 июня текущего года будет перекрыто движение для автотранспортных средств по вышеуказанному участку. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут в целях избежания заторовых ситуаций на дорогах», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Анонс наиболее важных событий в Астане 11 июня
    Дороги восьми сел отремонтируют в одном из районов Карагандинской области
    Женщина с ребенком выпали из окна 12 этажа в Астане
    Что делает «Байтерек» для достижения целей устойчивого развития
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана