Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Участок улицы Чехова полностью перекрыли на три дня в Астане

    20 Сентября 2022, 11:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города начало работы по среднему ремонту по улице Чехова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    «В связи с проведением ремонтных работ с 19 по 21 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Чехова от улицы 191 до улицы Жолымбетская», - говорится в сообщении.
    Астана Общество Дороги
    Новости по теме
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров