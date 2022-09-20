Участок улицы Чехова полностью перекрыли на три дня в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города начало работы по среднему ремонту по улице Чехова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

«В связи с проведением ремонтных работ с 19 по 21 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Чехова от улицы 191 до улицы Жолымбетская», - говорится в сообщении.



