Участок проспекта Туран временно перекроют на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры планирует проведение среднего ремонта по проспекту Туран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ по проспекту Туран с 6 по 12 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от ул. Бухар Жырау до ул. Орынбор (местный проезд в обе стороны). В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с управлением административной полиции ДП города Астаны.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.



