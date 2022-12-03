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    Участок дороги Екатеринбург – Алматы открыли для транспорта

    3 Декабря 2022, 02:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участок автодороги республиканского значения «Екатеринбург – Алматы» открыли для всех видов транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

    «С 23:30 в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург – Алматы» (км 1291-1353, от Астаны – до станции Анар)», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Участок данной дороги закрыли 2 декабря в 21:00 из-за плохой видимости и метели.

    Ранее сообщалось, что в семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
    Акмолинская область Транспорт Регионы Дороги
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