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    Участок 382-410 км автодороги Алматы-Оскемен закрыт

    22 Мая 2022, 21:00

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На размытом участке республиканской дороги Алматы-Оскемен скопления автомашин не наблюдается, на месте ЧС выставлены посты безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

    «Трасса Алматы-Оскемен 382-410 км закрыта. Смыт мост, проезда нет», - говорится в смс-рассылке службы «112».

    Как пояснили в ДЧС, на 395 км автодороги республиканского значения Алматы-Оскемен (вблизи села Енбек) в результате выпадения обильных осадков в виде дождя и формирования склонового стока произошел размыв трубчатого моста диаметром 1,5 м автодороги (предварительно ширина 3,5 м, глубина 3 м).

    Жертв и пострадавших нет.

    Также сообщается, что имеется объездная автодорога через села Матай-Лепсы-Кольбай. На кольце вблизи села Молалы и на повороте села Кольбай выставлены посты ДПС для перенаправления движения по объездной автодороге.

    На месте ЧС создан оперативный штаб, силами подрядной организации ТОО «Сити Контракшен» (10 работников и 4 единицы техники) начаты ремонтно-восстановительные работы по возведению временной объездной дороги.

    «Скопления автомашин не наблюдается, на месте ЧС выставлены посты безопасности. Для организации работы штаба и проведения работ в ночное время, на место направлены силы и средства ДЧС Алматинской области (1 вахтовка, 1 единица техники АСО-20, 2 световые башни)», - проинформировали в ДЧС.

    Задействованы силы и средства ДЧС Алматинской области (8 сотрудников и 4 единицы техники), МИО (5 работников и 2 единицы техники), ДП (8 сотрудников и 3 единицы техники), АОФ ТОО «Казахавтодор» (3 работника, 1 единица техники).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматинская область Дороги
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