Участников спасения семьи от отравления угарным газом наградили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Благодаря удачному стечению обстоятельств и героизму участников была спасена семья из пяти человек от отравления угарным газом. Местные власти наградили участников событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 6 марта около 22:00. В тот день 8-летний ученик одной из таразских школ не пришел на занятия, а его родители не отвечали на звонки. Сотрудники школы и участковый инспектор полиции по делам несовершеннолетних ОП-2 управления полиции города Тараза вовремя обнаружили отравление семьи угарным газом и оказали помощь.

Директор СШ №22 Шолпан Дихамбаева рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» подробности спасения семьи, которая могла погибнуть от отравления газом.

«6 марта ученик 2 класса отсутствовал на уроках. Как обычно, в школе проводилась сверка посещаемости, но в этот день родители мальчика на звонки не отвечали. Семья эта полная, благополучная, пропусков без уважительной причины никогда не наблюдалось. От коллег по месту работы мамы ребенка стало известно, что она не вышла на работу. Кроме того, выяснилось, что две сестры нашего ученика, которые учатся в другой школе, также не пришли в этот день на занятия. Тогда наши работники заместители директора Эльмира Есельбаева и Аида Есенаманова, учитель физкультуры Куаныш Исмаилов, а также школьный инспектор полиции Алишер Ермеков выехали по месту жительства семьи. Там на зов и стуки никто не откликнулся, чувствовался запах газа», - пояснила директор школы.

По ее словам, участковый инспектор и педагог физкультуры в присутствии соседа Александра Штольца перелезли через забор. Входная дверь была заперта, в окно был виден лежащий на полу без сознания ребенок.

«Они выдавили окно и вошли в дом, там стоял сильный запах газа, - продолжает Шолпан Дихамбаева. - Действовали в полутьме, так как зажигать свет было опасно. Полицейский отключил источник утечки газа, вынес из дома на воздух мальчика. Вместе с учителем физкультуры они вынесли двух девочек, а выносить из дому родителей помогал сосед по дому. Затем вызвали спецслужбы 102, 103, 104 и, пока их ждали, педагоги и инспектор оказывали первую медицинскую помощь семье, проветривали дом, выносили матрацы, постельные принадлежности, одежду для детей и родителей. Четкость и слаженность действий педагогов и других служб спасли семью. Сейчас дети и взрослые находятся в больнице, их самочувствие удовлетворительное», - отметила директор СШ №22 Шолпан Дихамбаева.

Аким города Тараза Бакытжан Орынбеков встретился с сотрудниками СШ №22 и полицейским, сообщили в пресс-службе главы городской администрации.

«Люди, идущие на самопожертвование ради спасения других, заслуживают всеобщего уважения и почета, - сказал Бакытжан Орынбеков, вручая им в ходе встречи ценные подарки. - Не каждый способен на такой поступок, вас по праву можно назвать героями. Вы показали себя людьми, душой болеющими за безопасность и судьбу наших детей. Выражая искреннюю благодарность за проявленную вами ответственность и решительные действия, желаю вам здоровья и семейного благополучия».

Героический поступок педагогов и полицейского по спасению семьи был отмечен и благодарностью руководителя управления образования Жамбылской области Меирхана Омирбекова.

«Это тот случай, когда все пазлы сложились воедино. Много в этой истории «если бы», кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени сыграл свою роль. Классный руководитель дала сводку об отсутствующих в классе, коллеги по работе мамы ребенка забеспокоились об отсутствии сотрудницы на работе, замдиректора позвонила инспектору - и они выехали на место происшествия. Служба скорой помощи, газовики, полиция приехали вовремя. Словом, каждый выполнял то, что обязан выполнять, ответственно и добросовестно. Это так, но хочу подчеркнуть, что в самый критический момент не оробеть, взять волю в кулак и с риском для собственной жизни войти в дом, где в любой момент могло произойти возгорание или взрыв, спасти людей – для этого нужны особые душевные качества», - подчеркнула директор СШ №22 Шолпан Дихамбаева.

Фото: пресс-служба акима города Тараза



