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    Участников культурно-просветительского проекта «Мың бала» наградили в Астане

    28 Ноября 2022, 21:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Астане состоялась церемония награждения участников республиканского культурно-просветительского проекта «Мың бала», передает МИА «Казинфом» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития.

    Организаторы-Министерство информации и общественного развития РК и Ассамблея народа Казахстана.

    Цель проекта «Мың бала» – внести вклад в развитие казахстанской идентичности и единства путем приобщения дошкольников и школьников, молодежи различных этнических групп к национальным духовным ценностям казахского народа в обучении государственному языку.

    В ходе мероприятия министр информации и общественного развития Д. Кыдырали сказал: «Как отметил Глава государства, развитие казахского языка остается одним из приоритетных направлений государственной политики. В данной сфере имеются значительные результаты. Казахский язык действительно становится языком образования и науки, культуры и делопроизводства. В рамках акции молодежь Ассамблеи принимает активное участие в Тик Ток хаус проекте «Ел бірлігі».

    Республиканский культурно-просветительский проект «Мың бала» реализуется с 2015 года.

    Всего за период с 2015 по 2022 годы в рамках проекта организовано 107 054 мероприятий. В этом году приняли участие около тысячи детей, из них 43 стали победителями и получили награды в различных номинациях.

    Фото: gov.kz
    АНК Общество Молодежь МИОР Дети
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