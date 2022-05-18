Участников хулиганского кокпара арестовали на 10 суток в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Группа всадников играла в национальную игру кокпар в центре Каскелена, мешая движению автомашин и причиняя им механические повреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматинской области установили, что конная игра проходила в поле на окраине Каскелена, но позднее переместилась на городские улицы.

«Полицейские задержали шестерых участников кокпара, которые создали угрозу безопасности жителей города и водителей автотранспорта, а также нанесли материальный ущерб им», - отметили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 434 части 1 КРКобАП «Мелкое хулиганство» и статье 614 части 1 КРКобАП «Создание препятствий для транспортных средств». Каждому назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как всадники на лошадях соревнуются на проезжей части, а далее один из участников игры повредил припаркованный автомобиль.