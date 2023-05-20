Участников групповой драки в центре города задержали полицейские Кызылорды

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В ночь на 20 мая в полицию поступил звонок от жителей по поводу групповой драки. Выяснилось, что две компании молодых людей повздорили между собой и устроили выяснение отношений на кулаках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Установлены все 12 участников потасовки, оказавшихся жителями областного центра, в возрасте 25-30 лет.

Все были задержаны и после обязательного медобследования доставлены в полицию для дачи показаний.

По факту начато расследование, предусмотренное ч. 2 ст. 293 УК РК «Хулиганство«.



