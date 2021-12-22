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    Участники встречи по Сирии в Нур-Султане призвали ООН наращивать помощь

    22 Декабря 2021, 17:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участники 17-й международной встречи высокого уровня по Сирии в Нур-Султане призвали Организацию Объединенных Наций и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии. Об этом заявил директор Департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК Онталап Оналбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры – объектов водо- и электроснабжения, школ, больниц, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права», - сказал Онталап Оналбаев.

    Ранее сообщалось, что в Нур-Султане состоялась 17-я международная встреча высокого уровня по Сирии.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Астана Сирия
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