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    • Участники конкурса «Мастера артиллерийского огня» из 9 стран осваивают вооружение

    10 Августа 2022 20:18

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На полигоне «Гвардейский» в Жамбылской области, где в рамках Армейских международных игр состоится конкурс минометных расчетов, команды приняли военную технику, подготовленную казахстанской стороной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

    Технически исправные, прошедшие полный осмотр МТЛБ (многоцелевые тягачи легкие бронированные) были распределены между конкурсантами путем жеребьевки.

    По ее результатам команды вооруженных сил Армении и Казахстана выступят на тягачах синего цвета. Сборные Азербайджана, Беларуси и Таджикистана совершат заезды на машинах зеленого цвета. Техника, окрашенная в красный цвет, досталась командам Венесуэлы и Кыргызстана. Артиллеристы России и Зимбабве выполнят задачи на тягачах желтого цвета.

    По состоянию предоставленной техники у представителей стран-участниц нареканий нет.

    «Технику приняли, все в отличном состоянии, – отмечает механик-водитель команды Вооруженных сил Армении рядовой по контракту Варужан Акулян. – Теперь задача нашей команды – показать, насколько хорошо мы ею владеем».

    Надеется на безотказную работу многоцелевых тягачей и механик-водитель команды Вооруженных сил Кыргызстана младший сержант Арыстанбек Абдыхалыков.

    К беседе присоединяется механик-водитель команды Зимбабве сержант Годфри Дзаванда: «Мы рады приезду в Казахстан, уже адаптировались к здешним условиям. Надеемся, что техника не подведет, и мы займем достойное место».

    Вместе с боевыми машинами конкурсанты приняли и 120-миллиметровые минометы, которые уже испытываются в ходе тренировок на специально отведенном участке полигона.

    В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» принимают участие команды девяти стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

    Как сообщалось ранее, казахстанские военные примут участие в семи конкурсах АрМИ-2022.


    Фото: gov.kz
    #Жамбылская область #Армия #Минобороны РК #Вооруженные силы
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