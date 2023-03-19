Участники автоклуба из Сарани помогли ветеранам добраться до избирательных участков

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – В Сарани участники автоклуба Volkswagen Т4 сопроводили членов городского Совета ветеранов на избирательные участки. В акции было задействовано пять машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Провести такую акцию мы решили сами. Ветераны – самые ответственные избиратели, они идут на выборы первыми. Мы забирали их из дома, отвозили на участок, если надо, то и сопровождали. А потом отвезли домой», – сказал один из участников автоклуба Алексей Архипов.

Старшее поколение инициатива автолюбителей порадовала.

«Выборы – это важнейшая часть политического процесса в Республике Казахстан. Еще и молодые люди из автоклуба любезно предложили развезти нас по избирательным участкам. Мы очень благодарны за такое внимание», – отметила почетный гражданин города Сарани, председатель первичной организации торговли и питания Совета ветеранов Айман Хайруллина.

Это не первая акция от саранского автоклуба. На День Победы его участники сопровождали ветеранов для возложения цветов павшим героям.