Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Участники автоклуба из Сарани помогли ветеранам добраться до избирательных участков

    19 Марта 2023, 15:21

    САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – В Сарани участники автоклуба Volkswagen Т4 сопроводили членов городского Совета ветеранов на избирательные участки. В акции было задействовано пять машин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Провести такую акцию мы решили сами. Ветераны – самые ответственные избиратели, они идут на выборы первыми. Мы забирали их из дома, отвозили на участок, если надо, то и сопровождали. А потом отвезли домой», – сказал один из участников автоклуба Алексей Архипов.

    Старшее поколение инициатива автолюбителей порадовала.

    «Выборы – это важнейшая часть политического процесса в Республике Казахстан. Еще и молодые люди из автоклуба любезно предложили развезти нас по избирательным участкам. Мы очень благодарны за такое внимание», – отметила почетный гражданин города Сарани, председатель первичной организации торговли и питания Совета ветеранов Айман Хайруллина.

    Это не первая акция от саранского автоклуба. На День Победы его участники сопровождали ветеранов для возложения цветов павшим героям.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Выборы Общество Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Бойцам «Жасыл ел» увеличили зарплату в Карагандинской области
    Бракосочетанием на вершине Байтерека отметили День семьи столичные пары
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Новости партнеров