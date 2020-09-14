Участник проекта «100 новых лиц» назначен главой Администрации МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председателем правления АО «Администрация МФЦА» назначен Ернур Рысмагамбетов, передает МИА «Казинформ».

Рысмагамбетов Ернур Буркитбаевич является участником проекта «100 новых лиц», а также занял второе место в Президентском молодежном кадровом резерве.

Рысмагамбетов Ернур родился 28 апреля 1986 года в Жезказгане.

Является выпускником Калифорнийского технологического института и Университетского колледжа Лондона, дипломированный финансовый аналитик (CFA Charterholder).

С 2017 по 2019 год работал директором Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА (AIFC BCPD).

С 2019 года занимал пост заместителя председателя правления АО «Администрация МФЦА».

Ранее работал в аналитических подразделениях инвестиционного банка JP Morgan Chase и в инвестиционной компании Wilshire Associates, Inc.

В 2017 году вошел в первый поток проекта «100 новых лиц». В 2020 году занял второе место в Президентском молодежном кадровом резерве.