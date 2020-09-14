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    Участник проекта «100 новых лиц» назначен главой Администрации МФЦА

    14 Сентября 2020, 15:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председателем правления АО «Администрация МФЦА» назначен Ернур Рысмагамбетов, передает МИА «Казинформ».

    Рысмагамбетов Ернур Буркитбаевич является участником проекта «100 новых лиц», а также занял второе место в Президентском молодежном кадровом резерве.

    Рысмагамбетов Ернур родился 28 апреля 1986 года в Жезказгане.

    Является выпускником Калифорнийского технологического института и Университетского колледжа Лондона, дипломированный финансовый аналитик (CFA Charterholder).

    С 2017 по 2019 год работал директором Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА (AIFC BCPD).

    С 2019 года занимал пост заместителя председателя правления АО «Администрация МФЦА».

    Ранее работал в аналитических подразделениях инвестиционного банка JP Morgan Chase и в инвестиционной компании Wilshire Associates, Inc.

    В 2017 году вошел в первый поток проекта «100 новых лиц». В 2020 году занял второе место в Президентском молодежном кадровом резерве.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Назначения МФЦА - фин. центр "Астана"
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