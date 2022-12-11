Участник из Франции занял первое место на Junior Eurovision-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Франция победила на международном конкурсе Junior Eurovision 2022. Юный казахстанский исполнитель Давид Чарлин занял 15-место по итогам Гранд-финала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В столице Армении – городе Ереване - завершился Гранд-финал международного конкурса Junior Eurovision 2022.

В этом году Казахстан на конкурсе представил финалист IV международного конкурса Baqytty Bala-2022 Давид Чарлин.

Ранее сообщалось, что наш соотечественник выступил на конкурсе под номером 3, исполнив песню «Жер-ана».

По итогам голосования национального жюри и онлайн-голосования Давид Чарлин набрал 47 баллов, заняв 15-место из 16 стран.

Первое место занял 13-летний участник из Франции Lissandro с песней «Oh, Maman!», набрав 203 балла.

Второе место - у юной исполнительницы из Армении Nare (180 баллов), а третье - участницы из Грузии Mariam Bigvava (161 балл).

Всего в онлайн-голосовании приняли участие жители 178 стран.

Кроме Казахстана, показали свои выступления юные исполнители из Нидерландов, Польши, Мальты, Италии, Франции, Албании, Грузии, Ирландии, Северная Македония, Испании, Великобритании, Португалии, Сербии, Армении, Украины.

До Гранд-финала завершился первый этап онлайн-голосования, которое продлилось с 01:00 часов 10 декабря до 20:59 часов 11 декабря по времени Астаны.

Второй этап голосования возобновился на сайте 11 декабря по времени Астаны после всех выступлений участников на 15 минут.

За Давида Чарлина можно было проголосовать на сайте .

Голоса зрителей решают половину результатов конкурса, а вторую половину определяет профессиональное жюри. Результаты онлайн-голосования и голосования жюри имеют одинаковый вес.



