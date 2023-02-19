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    Участковый полицейский скончался на рабочем месте в Караганде

    19 Февраля 2023, 18:47

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде в одном из пунктов полиции скончался участковый, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области, трагедия произошла 19 февраля около 14:40.

    «На рабочем месте скоропостижно скончался участковый инспектор полиции капитан полиции Улан Маратович Имашев. Врачи поставили предварительный диагноз: «Сердечная недостаточность», - проинформировали в департаменте полиции.

    Руководство, Совет ветеранов и личный состав департамента полиции Карагандинской области выражают соболезнования родным и близким Улана Имашева.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область МВД РК Регионы Казахстана Утраты Караганда
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