Участковый полицейский скончался на рабочем месте в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде в одном из пунктов полиции скончался участковый, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области, трагедия произошла 19 февраля около 14:40.

«На рабочем месте скоропостижно скончался участковый инспектор полиции капитан полиции Улан Маратович Имашев. Врачи поставили предварительный диагноз: «Сердечная недостаточность», - проинформировали в департаменте полиции.

Руководство, Совет ветеранов и личный состав департамента полиции Карагандинской области выражают соболезнования родным и близким Улана Имашева.