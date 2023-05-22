Участки трех улиц временно перекроют на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит ремонтные работы по еще трем улицам. В связи с этим участки дорог временно перекроют, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны.

По улице Ардагерлер ведется укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В связи с этим с 21 по 23 мая перекрыто движение на участке от улицы Алмалык до улицы Ардагерлер.

Также на участке улицы Таскескен от улицы Обаган до улицы Сагадата Нурмагамбетова ведется средний ремонт дорожного полотна. Движение на участке будет перекрыто с 22 по 25 мая.

Кроме того, средний ремонт начат по улице Бекетай от проспекта Нургисы Тлендиева до улицы Александра Затаевича.

Движение для автотранспортных средств на участке полностью перекрыто с 22 по 23 мая.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.



