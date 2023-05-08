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    Участки проспекта Мангилик Ел и улицы Толагай перекроют на ремонт в столице

    8 Мая 2023, 20:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит ремонтные работы по проспекту Мангилик Ел и улице Толагай. В этой связи на этих участках временно перекроют движение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В связи с проведением ремонтных работ с 10 мая по 4 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по проспекту Мангилик Ел на участке от Триумфальной арки до улицы Хусейн бен Талал.

    Кроме того, с 8 по 12 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Толагай от улицы Караоткель до улицы Ондасынова.
    В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с управлением административной полиции ДП Астаны.
    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Дороги
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