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    Участки деятельности погранпредставителей определены между Казахстаном и Кыргызстаном

    16 Февраля 2023, 14:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената на пленарном заседании одобрили закон «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об участках деятельности пограничных представителей (карта 1:200 000)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил заместитель председателя КНБ РК - директор Погранслужбы Ерлан Алдажуманов, протокол предусматривает определение участков деятельности пограничных представителей на казахстанско-кыргызской госгранице.

    «Данным протоколом определены следующие участки госграницы деятельности пограничных представителей. Со стороны Казахстана: в пределах Алматинской области, Кордайский – в пределах Кордайского, Меркенского, Чуйского районов Жамбылской области. Таразский – в пределах Жуалынского, Жамбылского и Рыскуловского районов Жамбылской области. Со стороны Кыргызстана – Иссык-Кульский в пределах Иссык-Кульской области, Чуйский – в пределах Чуйской области, Таласский – в пределах Таласской области», - уточнил Ерлан Алдажуманов

    Он добавил, что протокол является неотъемлемой частью соглашению между Правительством Казахстана и Правительством Кыргызстана по вопросам деятельности пограничных представителей.

    Как отмечено в заключении Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, ратификация Протокола позволит проводить согласованную пограничную политику между двумя странами, направленную на поддержание добрососедских отношений, развитие взаимовыгодного экономического и иного сотрудничества, обеспечение прав и свобод человека, защиту интересов каждого государства-участника.

    Ожидаемым результатом ратификации Протокола станет дальнейшее обеспечение стабильности на госранице Казахстана и Кыргызстана в духе взаимного уважения, доверия и равноправия.


    Фото: пресс-служба КНБ РК

    Автор:

    Серик Сабеков

    Пограничники Кыргызстан
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