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    Учащихся с низкой успеваемостью возьмут на учет в казахстанских школах

    10 Марта 2023, 16:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По информации Комитета по охране прав детей Министерства просвещения, разработаны и утверждены методические рекомендации по ведению внутришкольного учета для организаций среднего образования. Они рекомендованы для детей, требующих повышенного внимания и оказания помощи со стороны организаций образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Внутришкольным учетом будут охвачены обучающиеся с низкой успеваемостью, систематически пропускающие занятия, нарушающие Устав школы и Правила внутреннего распорядка.

    Как отметила заместитель председателя комитета Юлия Овечкина, внутришкольный учет поможет своевременно выявлять несовершеннолетних, нуждающихся в особом педагогическом внимании и комплексной поддержки.

    «На сегодняшний день всеми школами уже ведется внутришкольный учет. В целях формирования единого подхода к ведению внутришкольного учета нами были разработаны соответствующие методические рекомендации. Теперь, каждому ребенку, состоящему на внутришкольном учете, будет оказана всесторонняя помощь, которая включает в себя организацию дополнительных занятий, раскрытие творческого, спортивного потенциала ребенка, оказание социальнойи психолого-педагогической поддержки. Решение по включению школьников на внутришкольный учет принимается Советом профилактики организации образования», - поделилась Юлия Овечкина.

    Отметим, внутришкольный учет не влечет правовых последствий, выходящих за рамки организации образования. Его главное предназначение – оказание ребенку индивидуальной социальной и психолого-педагогической помощи, а также профилактика правонарушений.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Минпросвещения РК
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