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    Учащихся пяти школ переводят на дистанционное обучение в Атырау

    23 Марта 2023, 17:29

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Учащиеся пяти средних школ №13, 31, 19, 22, 27 переводятся на дистанционное обучение в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в городском отделе образования, на дистанционное обучение учащиеся школ переводятся с четвертой четверти. В школах на 2023 год запланирован капитальный ремонт. В настоящее время заключены договоры с подрядными организациями, ведутся подготовительные работы. Начало ремонта намечено на конец марта. Сроки ремонта - от 3,5 до 6,5 месяцев.

    «Работы будут выполняться по утвержденным ПСД с привлечением организаций авторского и технического надзора. Если начать ремонт школ на летних каникулах, то есть риск не успеть завершить работы до начала нового учебного года 1 сентября 2023 года», - проинформировали в городском отделе образования.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Регионы Атырау школа
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