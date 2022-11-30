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    Учащихся перевели на дистанционку из-за морозов в нескольких регионах Казахстана

    30 Ноября 2022, 07:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Учащиеся первой смены школ Костаная, ВКО и Абайской области переводятся на дистанционный формат обучения из-за морозов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Городской отдел образования сообщает об отмене занятий из-за сильных морозов в Костанае.

    «Температура воздуха -27 градусов, ветер 3 м/с. Учащиеся 1 смены с 0-9 класс школ города Костанай переводятся на дистанционный формат обучения»,- проинформировал городской отдел образования.

    В Абайской области из-за неблагоприятных погодных условий (-30 градусов) занятия для учащися 1-11 классов І смены и студентов 1, 2 курса колледжей переводятся на дистанционный формат обучения, сообщает управление образования региона.

    В ВКО школьники учатся дистанционно сразу в нескольких районах, сообщает YK-news.kz.

    В регионе сохраняется сильный мороз, занятия первой смены переводятся на дистанционный формат:

    с 0 по 11 класс в районе Алтай, Тарбагатайском, Глубоковском, Самарском, Катон-Карагайском, Курчумском районах; с 0 по 9 класс в Риддере; с 0 по 9 класс в Усть-Каменогорске; с 0 по 4 класс в п. Новая Бухтарма.

    30 ноября большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием холодного северного антициклона, с чем сохранится ясная и морозная погода.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Восточно-Казахстанская область Костанайская область Образование Абай Погода
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