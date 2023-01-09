Учащиеся второй смены в ряде регионов Казахстана переведены на дистанционку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ученики второй смены в школах Костанайской, Акмолинской, Абайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, а также Астаны, переведены на дистанционный формат обучения, передает МИА «Казинформ».

«В связи температурой воздуха в -31 градус, учащиеся второй смены с 0 по 11 класс школ Костаная переводятся на дистанционный формат обучения.

Сегодня учащиеся 0-11 классов второй смены переведены на дистанционный формат обучения также в городе Рудном и в ряде районов – Амангельдинском, Аулиекольском, Джангельдинском, Житикаринском, Карасуском, Костанайском, а также в районе Б. Майлина и Федоровском районе», - говорится в сообщении пресс-службы управления образования Костанайской области.

По информации отдела образования города Кокшетау, в областном центре в связи с ухудшением погодных условий 9 января 2023 года учащиеся 0-11 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения.

Вторую смену школ Павлодара перевели на онлайн-формат. Причиной стали погодные условия. Об этом сообщает Pavlodarnews.kz.

«9 января в школах Павлодара занятия второй смены учащихся предшкольных, 1-11 классов переводятся в дистанционный формат обучения», – сообщили в городском отделе образования.

Температура воздуха в полдень была -22 градуса, ветер 10 м/с, сильный гололед.

В ВКО также некоторые учащиеся во вторую смену занимаются дистанционно

Как сообщает Yk-news.kz 9 января очные занятия в школах из-за гололеда отменили в Глубоковском и Курчумском районах.

9 января занятия у учащихся во вторую смену переводятся на дистанционный формат обучения: с 0 по 11 классы в Глубоковском районе (Белоусовская СШ, Прогресовская СШ, Верх-Березовская СШ, Ново-Иртышская СШ, Предгорненская СШ, школы имени А. Байтурсынова, М. Габдулина, Д. Кунаева); с 0 по 11 классы в Курчумском районе (Курчумская СШ № 1, Курчумская СШ № 4, Курчумская СШ № 5, Курчумская гимназия № 3, Барак батырская НСШ, Тоскайынская СШ).

Младшеклассники второй смены будут учиться онлайн в Уральске, сообщает Мой город.

В Абайской области 9 января 2023 года в городе Семее из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся 1-11 классов второй смены и студентов всех курсов колледжей переводятся на дистанционный формат обучения, сообщили в управлении образования области.

В связи с сильными морозами 9 января ученики 0-11 классов всех школ СКО переведены на дистанционный режим обучения, говорится на странице пресс-службы управления образования Северо-Казахстанской области.

4 ч.

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Ранее сообщалось, что вторая смена для учащихся школ и колледжей пройдет в онлайн-формате в Астане.



