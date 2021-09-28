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    Уборка урожая началась своевременно, несмотря на трудности - Минсельхоз

    28 Сентября 2021, 16:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров объяснил, в связи с чем нынешний год был сложным для аграриев страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уборочная кампания текущего года подходит к завершению. Год был сложным для аграриев. В свою очередь всех интересует, достаточно ли мы соберем урожая и какого качества. Текущий год для агропромышленного комплекса страны выдался сложным. Трудности возникли из-за погодных явлений. Необходимо отметить, что аномальные засушливые условия наблюдаются не только в нашей стране, но и во всем мире, в том числе в мировых зерновых державах, таких как Канада, США, Россия. Но несмотря на это, уборка урожая началась своевременно», - сказал во время пресс-конференции в СЦК Айдарбек Сапаров.

    Он отметил, что на сегодняшний день темпы уборочной кампании по стране выше, чем в прошлом году.

    «Это благодаря тому, что аграрии были подготовлены и обеспечены всеми необходимыми ресурсами, в первую очередь финансированием, ГСМ, техникой, запчастями, средствами защиты растений, семенами», - подчеркнул А. Сапаров.

    По данным Минсельхоза, в текущем году посевная площадь урожая составила 23 млн гектаров, что на 322 тысяч га больше площадей прошлого года.

    Ранее в ведомстве ответили , что резкого повышения цен на хлеб не будет, отметив, что ажиотажного спроса на пшеницу или муку в стране не наблюдается.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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