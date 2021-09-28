Уборка урожая началась своевременно, несмотря на трудности - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров объяснил, в связи с чем нынешний год был сложным для аграриев страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уборочная кампания текущего года подходит к завершению. Год был сложным для аграриев. В свою очередь всех интересует, достаточно ли мы соберем урожая и какого качества. Текущий год для агропромышленного комплекса страны выдался сложным. Трудности возникли из-за погодных явлений. Необходимо отметить, что аномальные засушливые условия наблюдаются не только в нашей стране, но и во всем мире, в том числе в мировых зерновых державах, таких как Канада, США, Россия. Но несмотря на это, уборка урожая началась своевременно», - сказал во время пресс-конференции в СЦК Айдарбек Сапаров.

Он отметил, что на сегодняшний день темпы уборочной кампании по стране выше, чем в прошлом году.

«Это благодаря тому, что аграрии были подготовлены и обеспечены всеми необходимыми ресурсами, в первую очередь финансированием, ГСМ, техникой, запчастями, средствами защиты растений, семенами», - подчеркнул А. Сапаров.

По данным Минсельхоза, в текущем году посевная площадь урожая составила 23 млн гектаров, что на 322 тысяч га больше площадей прошлого года.

Ранее в ведомстве ответили , что резкого повышения цен на хлеб не будет, отметив, что ажиотажного спроса на пшеницу или муку в стране не наблюдается.