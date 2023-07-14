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    Убийство девочки в Жибек-Жолы: суд пояснил приговор подозреваемому за предыдущие преступления

    14 Июля 2023, 19:57

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанский областной суд пояснил, был ли законным вынесенный в мае текущего года приговор мужчине, арестованному сегодня по подозрению в изнасиловании и жестоком убийстве пятилетней девочки в Сарыагашском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

    Как проинформировали в облсуде, гражданин Г., подозреваемый в изнасиловании и убийстве малолетней девочки в селе Жибек-Жолы, в 2006 году был осужден к 10 годам лишения свободы за убийство. В 2016-м он был освобождён в связи с отбытием наказания. Данная судимость согласно справке ЦПСИ погашена в 2022 году.

    В мае 2023 года Г. был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому. Он после совместного распития спиртных напитков и словестной перепалки с потерпевшим, ударил его бытовым топориком.

    «Суд, рассмотрев это уголовное дело, учел смягчающие вину обстоятельства – это полное признание вины и раскаяние в содеянном, возмещение причиненного вреда и прощение его потерпевшим, который просил назначить лёгкое наказание. Также на момент вынесения приговора у Г. судимости не было, так как она была погашена по закону. Отягчающие вину обстоятельства не установлены. С учетом этого суд признал Г. виновным по ч.1 ст.106 УК и приговорил к 3 годам ограничения свободы. Наказание назначено в пределах санкции указанной статьи с учетом мнения потерпевшего. Приговор не обжалован и не опротестован в апелляции. После вступления приговора в законную силу осужденный Г. был передан под пробационный контроль органов уголовно-исполнительной системы», - пояснили вынесенный приговор в облсуде.

    Напомним, подозреваемый в жестоком убийстве девочки арестован. Ранее Президент РК поручил тщательно разобраться в деле об убийстве 5-летней девочки в Туркестанской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Суды Генпрокуратура
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