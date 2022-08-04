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    • Убившая трехлетнюю дочь женщина просит смягчить приговор суда в Актау

    4 Августа 2022 13:14

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау женщина, избившая до смерти 3-летнюю дочь, обжаловала приговор суда. Ей было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело, повлекшее умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, повлекшее по неосторожности смерть.

    «Приговором суда первой инстанции женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Приговор был обжалован законным представителем потерпевшей, осужденной и ее адвокатом. Защитник подсудимой просил пересмотреть дело по статье 106 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Апелляционная коллегия установила законность и обоснованность вынесения приговора суда первой инстанции, отсутствие оснований для изменения приговора, его отмены и удовлетворения доводов апелляционных жалоб. Поэтому приговор суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

    Инцидент произошел 4 января этого года. Женщина избила и толкнула дочь, ребенок животом ударился об угол стола, у нее появилась гематома. Через несколько дней женщина снова в гневе ударила ребенка по животу, затем бросила дочь дома одну и ушла. Через несколько часов девочка скончалась от полученных телесных повреждений.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Борьба с преступностью #Суды #Мангистауская область #Судебный процесс #Криминал
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