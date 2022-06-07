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    Убежден, что строительство Нового Казахстана достигнет впечатляющих результатов – глава МИД Китая

    7 Июня 2022, 15:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И поздравил казахстанцев с прошедшим референдумом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В вашей стране успешно прошел референдум по поправкам в Конституцию, итоги которого показывают, что проводимые Президентом РК реформы получили одобрение и поддержку казахстанского народа», - сказал Ван И по итогам встречи с министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

    Глава внешнеполитического ведомства КНР выразил уверенность в том, что Казахстан ждет светлое будущее.

    «Убежден, что под верным руководством Президента Касым-Жомарта Токаева и благодаря общим усилиям всего казахстанского народа строительство Нового Казахстана достигнет впечатляющих результатов», - подчеркнул Ван И.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с членом Госсовета, министром иностранных дел Китая Ван И.

    «Мы рады, что в Казахстан с официальным визитом прибыл член Государственного совета, министр иностранных дел Китайской Народной Республики. Мы провели взаимовыгодные и плодотворные переговоры с моим коллегой министром Ван И. Итоги встречи дали новый импульс двусторонним отношениям наших стран и заложили основу для новых возможностей дальнейшего укрепления дружественных связей», - отметил Мухтар Тлеуберди.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Китай Конституция Сотрудничество Политика Новый Казахстан Референдум
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