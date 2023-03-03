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    У Японии появились семь тысяч ранее неизвестных островов

    3 Марта 2023, 15:17

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Япония пересчитала свои острова и обнаружила, что их на 7 000 больше, чем предполагалось ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Цифровое картографирование, проведенное Управлением геопространственной информации Японии (GSI), недавно обнаружило, что на территории Японии насчитывается 14 125 островов, что более чем вдвое превышает цифру в 6 852 острова, официально используемую с 1987 года.

    По данным Kyodo, до сих пор правительство Японии использовало данные, опубликованные Береговой охраной страны 35 лет назад. В то время береговая охрана пересчитывала острова окружностью 100 метров и более вручную. Острова на озерах или речных песчаных отмелях не учитывались.

    В последнем же исследовании правительство автоматически подсчитало острова с помощью компьютера на основе электронной карты земли GSI и сопоставило карту с прошлыми аэрофотоснимками и другими данными, чтобы исключить искусственно мелиорированные земли.

    Хотя компьютер обнаружил более 100 000 островов, для официального списка были отобраны только те, окружность которых составляет 100 метров и более.

    Новая цифра не изменила общую площадь земли, находящейся во владении Японии. Также в новое число островов не входят искусственно мелиорированные земли.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Япония Мировые новости
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