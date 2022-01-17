У студентов не требуем наличия ПЦР-теста для посещения занятий - МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК не требует у студентов наличия ПЦР-теста для посещения занятий. Об этом заявил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Позиция министерства не поменялась. У студентов не требуем наличия ПЦР-теста. То есть, со статусом «зеленый» или «синий» каждый студент имеет доступ к учебным корпусам, общежитиям, библиотекам. Для создания коллективного иммунитета продолжим работу по вакцинации сотрудников, студентов. На сегодняшний день 81 % студент прошли полную вакцинацию, 94 % преподавательского состава уже вакцинировано», - отметил Адлет Тойбаев.

По словам спикера, позиция ведомства касательно традиционного обучения не менялась.

«В свое время переход на дистанционный формат обучения был вынужденной мерой. А традиционный формат уже показал успехи. В любом случае, лучше, когда есть прямой контакт, возможность использования разных методов обучения. Это отражается на более качественном образовании. Также мы не говорим о том, что полностью отказываемся от дистанционного формата обучения. На сегодня все информационные базы заполнены контентом. На платформах вузов размещены около 2,5 млн электронных учебников и более 5 тысяч электронных обучающих программ, используются около 200 тысяч видеолекций.